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Помогите решить. Zn(OH)2 + HClO
Химия
Помогите решить. Zn(OH)2 + HClO
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Ответ(ы):
Гость:
Zn(OH)2 + HClO = Zn(ClO)2 + H2O
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