Где образуются углеводы в клетках у растений
Биология
Где образуются углеводы в клетках у растений
Ответ(ы):
Гость:
В процессе фотосинтеза. В клетках растений.
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