Я на уроке не понял не понял тему равенство дробей и теперь мучаюсь как их решать я на уроке слушал а все ровно не понял напишите любой пример и объясните как решать как его решать.

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Правило: если числитель и знаменатель дроби разделить или умножить на одно и то же число, значение дроби от этого не изменится. Например : 1) 3/8: - умножить и числитель и знаменатель на 5, получим: 3*5/8*5 = 15/40 3/8 = 15/40 2) Дана дробь 7/21: - разделить и числитель и знаменатель на 7, получим: 1/3. Значит 7/21 = 1/3. Такое деление называют сокращением дроби. Правило: чтобы сравнить дроби с разными знаменателями необходимо привести их к общему знаменателю. Например: сравнить дроби 5/7 и 1/42. Общий знаменатель должен делиться без остатка на знаменатель первой дроби и на знаменатель 2-ой дроби. У нас получается общий знаменатель 42. Теперь 42 делим на знаменатель 7, получаем 6 .Это число 6 надо умножить на числитель 5, получим новую первую дробь 30/42 . Вторую дробь не трогаем, потому что 42: 42* 1= 1/42(дробь останется прежней). Теперь сравним наши дроби: 30/42 и 1/42. Видим: 30/42 > 1/42 Делаем запись: 5/7 > 1/42