Почему Китай не смог противостоять западу

История
Почему Китай не смог противостоять западу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
)Потому что в Японии прибегнули к достижениям запада и смогли из отсталой феодальной страны превратится в могущественную державу , а Китай нет
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