Помогите, пожайлуста !!! Нужно ответить буквально в течение 20 минут на 3 и 4 вопрос !!! Срочно !!!
Химия
Помогите, пожайлуста !!! Нужно ответить буквально в течение 20 минут на 3 и 4 вопрос !!! Срочно !!!
Ответ(ы):
Гость:
3. кислород тяжелее воздуха. 4. в кипяченой воде мало кислорода.
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