Помогите, пожайлуста !!! Нужно ответить буквально в течение 20 минут на 3 и 4 вопрос !!! Срочно !!!

Химия

Помогите, пожайлуста !!! Нужно ответить буквально в течение 20 минут на 3 и 4 вопрос !!! Срочно !!!

Автор: Гость