Почему землетрясения сравнимые по магнитуде, привели к различным разрушительным последствиям.

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Землетрясение – это природное явление, связанное с геологическими процессами, происходящими в литосфере Земли. Землетрясение проявляется в виде подземных толчков и колебаний земной поверхности, возникающих в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии. Эти смещения и разрывы обусловлены глубинными процессами, происходящими в литосфере и связанными с движением литосферных плит. В горных поясах и вблизи них внутриземное напряжение нарастает и растёт до тех пор, пока не превысит сопротивление горных пород, в результате происходит разрыв горных пород и их смещение. Внутриземное напряжение скачкообразно сбрасывается. Потенциальная энергия деформации переходит в кинетическую энергию, которая рассеивается в разные стороны от места разрыва в виде сейсмических волн. Сейсмические волны колеблют Землю. Сейсмический разрыв земной коры зарождается всегда в глубине. Очень редко бывает, когда глубина разрыва не превышает 3-5 км, чаще всего это происходит на глубине 10-15 км. Установлено, что на глубинах до 5 км обычно возникают слабые подземные толчки, мощные землетрясения зарождаются на глубине 40-60 км. Место разрушения горной породы называют очагом землетрясения или гипоцентром. Очаг землетрясения – это пространство внутри Земли, где произошло разламывание горных пород.Для измерения энергии, выделяемой в очаге землетрясения, была введена шкала Рихтера (Чарльз Рихтер – крупнейший американский сейсмолог), имеющая 9 делений – от 1 до 9. За единицу измерения в шкале Рихтера взята магнитуда – условная величина, которая показывает не энергию, выделившуюся при разломе, а величину, пропорциональную ей. Магнитуда – это безразмерная величина, которая характеризует общую энергию сейсмических колебаний.