Какое утверждение правильное Море - это солёное озеро море - это искусственное водохранилище. море - часть океана
Окружающий мир
Какое утверждение правильное Море - это солёное озеро море - это искусственное водохранилище. море - часть океана
Ответ(ы):
Гость:
Част океана как то так
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