Восстанови пословицу САСОР ОД БАРДО ЕН ВОДИДОТ
Литература
Восстанови пословицу САСОР ОД БАРДО ЕН ВОДИДОТ
Ответ(ы):
Гость:
Ссора до добра не доведёт
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