Восстанови пословицу САСОР ОД БАРДО ЕН ВОДИДОТ

Литература
Восстанови пословицу САСОР ОД БАРДО ЕН ВОДИДОТ
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Гость:
Ссора до добра не доведёт
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