Подчеркни имена существительные с окончаниями -и. Укажи склонения этих существит??льных. Букет сирен_ Много сол_ Рассказ о жизн_ Лежит в сумк_ Работа в тетрад_ Книга об Африк_ Ошибка в диктант_ Варенье из вишн_ Мечта о...
Русский язык
Подчеркни имена существительные с окончаниями -и. Укажи склонения этих существит??льных. Букет сирен_ Много сол_ Рассказ о жизн_ Лежит в сумк_ Работа в тетрад_ Книга об Африк_ Ошибка в диктант_ Варенье из вишн_ Мечта о мор_ Заметка о книг_ Стоит на площад_ Побывать в Сибир_
Ответ(ы):
Гость:
Букет сиренИ (3 склонение) много солИ (3 склонение) рассказ о жизнИ (3 склонение) работа в тетради (3 склонение) варенье из вишнИ (1 склонение) стоит на площадИ (3 склонение) побывать в СибирИ (3 склонение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какое утверждение правильное Море - это солёное озеро море - это искусственное водохранилище. море - часть океана
Другие предметы
Математика