Как округлять до десятков число 1765 нужно срочно!

Математика
Как округлять до десятков число 1765 нужно срочно!
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Гость:
1760 с избытком 1770 с недостатком
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