Эссе на тему :почему я стал бухгалтером?)))))))))))))))))))))))))))))))))))помогите плиз!!!!!!!!

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Заканчивается учебный год в девятом классе, впереди первые государственные экзамены, которые могу повлиять на мою дальнейшую судьбу и моих одноклассников. Поэтому и дома, и в школе часто возникают разговоры о дальнейшем обучении, о выборе профессии. Получается почти так, как говорится в детском стихотворении Маяковского : « Где работать мне тогда, чем заниматься ?»При выборе профессии глаза разбегаются : очень много их, всяких и разных. Есть, конечно, профессии- лидеры, модные на сегодняшний день, они у всех на слуху. Например, юристы, модельеры, военные,врачи. Но есть специальности, о которых вспоминают в самых «крайних» обстоятельствах. Например,бухгалтер .Это слово ассоциируется с неулыбчивой дамой со строгой прической. Никаких подвигов, никаких триумфов не обещает эта профессия. Но так только на первый взгляд. Я попытаюсь доказать, что бухгалтерская работа интересна, важна и нужна в любом обществе и требует и больших знаний, и широкого кругозора, и крепкого здоровья.Начнем со здоровья. В некоторых специальностях основа, залог успеха. Например, у военных, космонавтов. Но и бухгалтеру требуется отменное здоровье, потому что его работа «сидячая», малоподвижная, монотонная. Поэтому человеку этой специальности имеет и тренированное сердце, и объемные легкие, и крепкие мускулы, чтобы просидеть в кресле 6-7 часов.Кроме того у бухгалтера должно быть четкое внимание и зоркий взгляд, чтобы он не мог вместо 48 написать 84, и не отправить документы в Астрахань вместо Архангельска. Еще у него должна быть «светлая голова» и огромный объем памяти, поскольку он помнит огромное количество чисел, цифр, сообщений. Так что по напряженности, по нагрузке на организм эта профессия не так уж далека от военных .Чтобы стать бухгалтером, необходимо много знать. Во-первых, это капитальные знания по математике, которые составляют ее основу. Во-вторых, необходимы твердые знания по грамматике русского языка , ведь давно известно , что одна запятая может убить или спасти человека. Так и в работе бухгалтера : неправильно оформленное предложение в отчете или в другом документе может сэкономить или растрать средства.Бухгалтерские коллективы чаще всего «женские», мужчин в них мало. Поэтому мужчине- бухгалтеру часто приходится быть «громоотводом» , чтобы сглаживать и уменьшать то напряжение, возникающее среди сотрудниц . Поэтому знания психологии тут не помешают.Да, бухгалтерская работа не на виду, и любое предприятие возглавляет руководитель . Но ведь каждый военачальник знает что в основе его победы большую роль играет тыл, которого не видно при наступлении. Так происходит с работой бухгалтера, но заниматься ею, сделать ее смыслом своей жизни- это нужно, важно и престижно.