2)Из одного посёлка одновременно в противоположных напр. выехали мотоцикл и автоб??с. Скорость мотоцикла 76 км/ч , а скорость автобуса 44 км/ч. Какой путь проехал каждый когда расстояние между ними стало 600 км?
Математика
2)Из одного посёлка одновременно в противоположных напр. выехали мотоцикл и автоб??с. Скорость мотоцикла 76 км/ч , а скорость автобуса 44 км/ч. Какой путь проехал каждый когда расстояние между ними стало 600 км?
Ответ(ы):
Гость:
76+44=120 км/ч-скорость отдаление друг от друга. 600/120=5 ч проехал каждый. 76*5=380 км 44*5=220 км
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