2)Из одного посёлка одновременно в противоположных напр. выехали мотоцикл и автоб??с. Скорость мотоцикла 76 км/ч , а скорость автобуса 44 км/ч. Какой путь проехал каждый когда расстояние между ними стало 600 км?

Математика

2)Из одного посёлка одновременно в противоположных напр. выехали мотоцикл и автоб??с. Скорость мотоцикла 76 км/ч , а скорость автобуса 44 км/ч. Какой путь проехал каждый когда расстояние между ними стало 600 км?

Автор: Гость