Задание по русскому кокое число ( мн.ч.,ед.ч.,мн.ч.ед.ч)у :Темнота,ворота,капель,растение,золото,праздник,мрак,потемки,каникулы,настроение,шорох,молодежь,оттепель,доска,просмотор,боязнь,хворост,свекла,молоко,бегство,будни,цеме...
Литература
Задание по русскому кокое число ( мн.ч.,ед.ч.,мн.ч.ед.ч)у :Темнота,ворота,капель,растение,золото,праздник,мрак,потемки,каникулы,настроение,шорох,молодежь,оттепель,доска,просмотор,боязнь,хворост,свекла,молоко,бегство,будни,цемент,сахар,призвание,детство.
Ответ(ы):
Гость:
Темнота-ед.ч. ворота-мн.ч. капель-ед.ч. растение-ед.ч. золото-ед.ч. праздник-ед.ч. мрак-ед.ч. потемки-мн.ч. каникулы-мн.ч. настроение-ед.ч. шорох-ед.ч. молодёжь-ед.ч. оттепель-ед.ч. доска-ед.ч. просмотр-ед.ч. боязнь-ед.ч. свекла-ед.ч. молоко-общее бегство-ед.ч. будни-мн.ч. цемент-ед.ч. сахар-общее призвание-ед.ч. детство-ед.ч.
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