Толковый словарь корабль

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Толковый словарь корабль
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Гость:
КОРАБЛЬ м. ( короб?) вообще, большое парусное морское судно: || трехмачтовое мореходное торговое и промысловое судно; || военное, боевое трехмачтовое судно, о двух и о трех палубах, с 70 до 130 пушками.  Фрегат также трехмачтовый (и  корвет), но с одною палубой и с меныпим числом пушек.  Военный корабль собетвенно называется  линейным, потому что дерется в линии, в строю.  Много кораблей погибло, собират. кораблей. || Раскольники созерцательных толков (хлысты, скопцы) общину свою, круг, назыв. согласом и  кораблем.  Трех-ярусный кораблища.  Бурей все кораблишки раскидало. Кораблец, кораблик, небольшой или красивый, чисто отделанный корабль.  Два корабля идут с Божьего суда, а третий на Божии суд?  хлеб семяной.  Кораблилавировали, да не вылавировали, чистоговорха.  Большому кораблю большое плавание. Пущен корабль на воду, сдан Богу на руки/ Богатый о корабле, бедный о кошеле. Корабли пришли, да до нашего двора  (да до нас) не дошли. Кабы мужик на печи не лежал, корабли бы за море снаряжал,  богатые. Кораблик, раковина Nautilus: она распускает род паруса, плывучи по ветру; || старинная теплая шапка, мужская и женская, у которой зад и перед вздернуты были носами вверх.  Воздушный корабль, воздушный шар. Церковь у нас строится  крестом либо  кораблем в основании, т. е. в виде креста или долгого четыреугольника.  Корабельный, к кораблю относящийся.  Кораблевы снасти, к нему принадлежащие, поминаются в песнях.  Корабельщик м. начальник или владелец торгового судна; можно сказать и  корабельшица ж. хозяйка корабля.  Корабельщиков, ему принадлежщий.  Корабельщичий, им свойственый, к ним относящийся.  Корабельник м. служитель на корабле, матрос, музур.  Корабельнички на берег выступали, песня.Корабленик м. црс. корабельник. || Стар. древняя английская и французская монета, с знаком розы и корабля.  Корабельничать, промышлять извозом на море, на судах.  Корабельщина ж. корабельные экипажи, команда; || вся судовая служба, порядок. Кораблевожденье ср. навигация, наука управления ходом корабля, не только рулем и парусами, но и вычислениями пути, места, знанием ветров, течений, расстояний и пр.  Кораблевожатый, корабельный вожак или лоцман, в морск. знач.  Кораблеводитель, —вод, управляющий путем судна.  Кораблезаводчик м.  кораблевладелец,  кораблехозяин м. владелец мореходного судна. Кораблевладельческий, —хозяйский, ему прнадлежщий.  Кораблекрушенье ср. сильное повреждение или гибель судна в море, от стихийных причин.  Кораблекрушитель м. — ница ж. кто или что крушить суда, и пр. камень, буря.  Корабленачальник м. капитан, шкипер; командирь военного судна.  Кораблеплаванье ср. путешествие на судне или ход его; мореплавание, пораблеплйватель м. мореплаватель; путник, странствующий по морю. — ный, к плаванию морем относящийся.  Кораблестроенье ср. судостроение, искусство строить морские суда, корабельное зодчество, и стройка судов, на деле.  Кораблестроитель м. корабельный мастер, инженер, умеющий строить морския суда. — ный, судостроительный, к постройке судов относящийся.
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