При варке мыла на мыловаренном заводе используют раствор гидроксида натрия.Для е??о получения в воде массой 1кг растворяют щелоч 600г.Определите массовую долю гидроксида натрия в растворе

Химия
При варке мыла на мыловаренном заводе используют раствор гидроксида натрия.Для е??о получения в воде массой 1кг растворяют щелоч 600г.Определите массовую долю гидроксида натрия в растворе
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Ответ(ы):
Гость:
NaOH-600 H2O-1000 1000+600=1600 1600:600=0,375 Ответ: 37,5%
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