При варке мыла на мыловаренном заводе используют раствор гидроксида натрия.Для е??о получения в воде массой 1кг растворяют щелоч 600г.Определите массовую долю гидроксида натрия в растворе

Химия

При варке мыла на мыловаренном заводе используют раствор гидроксида натрия.Для е??о получения в воде массой 1кг растворяют щелоч 600г.Определите массовую долю гидроксида натрия в растворе

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