2 предложения со сложносочинеными союзами

Гость: Гость:

Весной не придет на помощь охотнику и легавая собака, не помогут ему ни четкие следы на снегу , ни привады , ни капканы ,ни ловушки. (сложно -соч,1 часть -двусоставная,2 часть- двусоставная, полное, распостр.,осложнено однородными подлежащими)