2 предложения со сложносочинеными союзами

Русский язык
2 предложения со сложносочинеными союзами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной не придет на помощь охотнику и легавая собака, не помогут ему ни четкие следы на снегу , ни привады , ни капканы ,ни ловушки. (сложно -соч,1 часть -двусоставная,2 часть- двусоставная, полное, распостр.,осложнено однородными подлежащими)
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