 2 Предложения с союзами. 

Русский язык
 2 Предложения с союзами. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася залез на высокое дерево и упал. Олег пошёл играть в футбол, а мяч забыл.    
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