2 Предложения с союзами.
Русский язык
2 Предложения с союзами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася залез на высокое дерево и упал. Олег пошёл играть в футбол, а мяч забыл.
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