2. Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие знаки п??епинания. Вокруг меня простирались печальные пустыни пересечённые холмами и оврагами.

Русский язык
2. Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие знаки п??епинания. Вокруг меня простирались печальные пустыни пересечённые холмами и оврагами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересечённые холмами и оврагами. Простое Предложение,повествовательное, невосклицательное, распространенное, осложненное, двусоставное, полное. осложненное.
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