2. Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие знаки п??епинания. Вокруг меня простирались печальные пустыни пересечённые холмами и оврагами.

Русский язык

2. Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие знаки п??епинания. Вокруг меня простирались печальные пустыни пересечённые холмами и оврагами.

Автор: Гость