Как подчеркнуть песенку веселую какую?

Русский язык
Как подчеркнуть песенку веселую какую?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песенку - пунктирной чертой (дополнение) весёлую - волнистой чертой (определение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух цистернах 1600 л молока.Когда с первой цистерны во второю перелить 100 л молока,то в цистернах молока станет поровну. Сколько л молока было ...
Ответить
Русский язык
Какие есть слова исключения с корнем раст,ращ,рос
Ответить
Алгебра
Найдите сумму всех натуральных чисел кратных 9 и не превосходящих 80
Ответить
Математика
Скорость звука в воздухе 332,5 м\с.Звук летящего самолета можно услышать через 4 с по??ле того,как его увидишь.На каком расстоянии летел самолет, к...
Ответить
Русский язык
Сочный,круглый,яркий,вкусный,ароматный что это русский язык 1 класс
Ответить