Как подчеркнуть песенку веселую какую?
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Как подчеркнуть песенку веселую какую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песенку - пунктирной чертой (дополнение) весёлую - волнистой чертой (определение)
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