В двух цистернах 1600 л молока.Когда с первой цистерны во второю перелить 100 л молока,то в цистернах молока станет поровну. Сколько л молока было в каждой цистерне?
Математика
В двух цистернах 1600 л молока.Когда с первой цистерны во второю перелить 100 л молока,то в цистернах молока станет поровну. Сколько л молока было в каждой цистерне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1600:2=800(л) 2) 800-100=700(л) во второй цистерне цистерне 3)800+100=900(л) Ответ: 700 л молока было во 2 цистерне и 900 л молока было в 1 цистерне. Проверка: 900-100=800 и 700+100=800
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