В двух цистернах 1600 л молока.Когда с первой цистерны во второю перелить 100 л молока,то в цистернах молока станет поровну. Сколько л молока было в каждой цистерне?

Математика

В двух цистернах 1600 л молока.Когда с первой цистерны во второю перелить 100 л молока,то в цистернах молока станет поровну. Сколько л молока было в каждой цистерне?

Автор: Гость