Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 9 и не превосходящих 80?

Алгебра
Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 9 и не превосходящих 80?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+18+27+36+45+54+63+72=324 не понял вначале что надо было делать
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