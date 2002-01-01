В стране Древландии денежная единица называется тугрик и существуют монеты: седь??ики - по 7 тугриков и пятиалтынники - по 15 тугриков. а) Можно ли уплатить только седьмиками 49; 54; 91; 100; 735; 790; 1001; 2002 тугрика? б) ...

Математика

В стране Древландии денежная единица называется тугрик и существуют монеты: седь??ики - по 7 тугриков и пятиалтынники - по 15 тугриков. а) Можно ли уплатить только седьмиками 49; 54; 91; 100; 735; 790; 1001; 2002 тугрика? б) Можно ли уплатить только пятиалтынниками 60; 90; 100; 175; 300; 310; 1000; 1350 тугриков? в) Какое наименьшее число тугриков можно уплатить либо одними седьмиками, либо одними пятиалтынниками? г) Придумай, как уплатить 29; 43; 66; 199 тугриков, имея оба вида монет. Запиши равенства вида 29= ...× 15+ ...×7. ×--УМНОЖЕНИЕ

Автор: Гость