Какая неопределённая форма у глагола съеду

Русский язык
Какая неопределённая форма у глагола съеду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то задаём вопрос что делать, и получаем съезжать Вроде так,просто неуверенна 
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