Какая неопределённая форма у глагола съеду
Русский язык
Какая неопределённая форма у глагола съеду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то задаём вопрос что делать, и получаем съезжать Вроде так,просто неуверенна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком предложении в слове пропущена Н? Выберите вариант ответа: Обязанности с??орон ещё распределе...ы. Юбка чересчур дли..а. Девушка так...
Литература
Математика
Во сколько раз увеличится количество выпускаемых булок за смену если производительность пекаря увеличится в 3 раза
Окружающий мир