Помогите пожалуйста решить задачу номер 16 пожалуйста очень надо!!!
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу номер 16 пожалуйста очень надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150:30=5 кг печенья в одной коробке 5+3=8 кг конфет в одной коробке 8*60=480 кг конфет в 60 коробках
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