Во сколько раз увеличится количество выпускаемых булок за смену если производительность пекаря увеличится в 3 раза

Математика
Во сколько раз увеличится количество выпускаемых булок за смену если производительность пекаря увеличится в 3 раза
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Гость:
Также в три оаза увеличится количество выпускаемых булок за смену
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