Во сколько раз увеличится количество выпускаемых булок за смену если производительность пекаря увеличится в 3 раза
Математика
Во сколько раз увеличится количество выпускаемых булок за смену если производительность пекаря увеличится в 3 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Также в три оаза увеличится количество выпускаемых булок за смену
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Берілген етістіктерден шартты рай жасап, әрқайсысына бір - бір сөйлем құрандар Са??а. жаз. жүргіз,тазарт,санама.