Эти товары были привезены из различных стран
Английский язык
Эти товары были привезены из различных стран
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Табак,одежда разных видов,картофель,апельсины,мандарины,вино.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Берілген етістіктерден шартты рай жасап, әрқайсысына бір - бір сөйлем құрандар Са??а. жаз. жүргіз,тазарт,санама.
Русский язык
Расставьте запятые и исправьте ошибки У меня сегодня в школе был день от которог?? ты бы была в восторге. как лучше написать