Расставьте запятые и исправьте ошибки У меня сегодня в школе был день от которог?? ты бы была в восторге. как лучше написать

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Расставьте запятые и исправьте ошибки У меня сегодня в школе был день от которог?? ты бы была в восторге. как лучше написать

Автор: Гость