Реши уравнения: 96:х= 42:7. х*23=92-23. с-18*3=57. к*(42-18)=120 помогите пожалуйста. очень надо.

Математика

Реши уравнения: 96:х= 42:7. х*23=92-23. с-18*3=57. к*(42-18)=120 помогите пожалуйста. очень надо.

Автор: Гость