Реши уравнения: 96:х= 42:7. х*23=92-23. с-18*3=57. к*(42-18)=120 помогите пожалуйста. очень надо.

Математика
Реши уравнения: 96:х= 42:7. х*23=92-23. с-18*3=57. к*(42-18)=120 помогите пожалуйста. очень надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:х=42:7                       с-18*3=57    96:х=6                            с-54=57 х=96:6                            с=57+54  х=16                               с=111 96:16=42:7                     111-18*3=57   6=6                                   57=57    х*23=92-23                   к*(42-18)=120 х*23=69                         к*24=120        х=69:23                          к=120:24 х=3                                  к=5 3*23=92-23                    5*(42-18)=120  69=69                             120=120
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