Реши уравнения: 96:х= 42:7. х*23=92-23. с-18*3=57. к*(42-18)=120 помогите пожалуйста. очень надо.
Математика
Реши уравнения: 96:х= 42:7. х*23=92-23. с-18*3=57. к*(42-18)=120 помогите пожалуйста. очень надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:х=42:7 с-18*3=57 96:х=6 с-54=57 х=96:6 с=57+54 х=16 с=111 96:16=42:7 111-18*3=57 6=6 57=57 х*23=92-23 к*(42-18)=120 х*23=69 к*24=120 х=69:23 к=120:24 х=3 к=5 3*23=92-23 5*(42-18)=120 69=69 120=120
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