"Хорошее отношение к лошадям?" отзыв

Гость: Гость:

Поэт призывает людей сострадать, сопереживать, сочувствовать тем, кто находится рядом. Именно равнодушие, неумение и нежелание понять и пожалеть обличает он в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям» . По-моему, никто не может так выразительно, как Маяковский, всего лишь в нескольких словах описать обычные явления жизни. Мне вместе с поэтом стыдно за этих безразличных к чужому горю людей, мне понятно его пренебрежительное отношение к ним, которое он выражает своим главным оружием – словом: их смех неприятно «звякает» , а гул голосов похож на «вой» . Маяковский противопоставляет себя этой равнодушной толпе, он не желает быть её частью. Меня очень взволновало это стихотворение. Мне кажется, что оно не может оставить равнодушным никого! Я думаю, что все должны вдумчиво прочитать его, ведь если они это сделают, то на Земле станет гораздо меньше эгоистичных, злых и безразличных к чужому несчастью людей!