Определить спряжение глаголов:делаю играю хожу учу мою ем заняться витает говори?? потерпим кладу

Русский язык
Определить спряжение глаголов:делаю играю хожу учу мою ем заняться витает говори?? потерпим кладу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаю - 1 спр. Играю- 1 спр. Хожу- 2 спр. Учу- 2 спр. Мою- 1 спр. Ем- 1 спр. Занятся- 1 спр. Витает- 1 спр. Говорит- 2 спр. Потерпим- 2 спр. Кладу- 1 спр.
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