Определить спряжение глаголов:делаю играю хожу учу мою ем заняться витает говори?? потерпим кладу
Русский язык
Определить спряжение глаголов:делаю играю хожу учу мою ем заняться витает говори?? потерпим кладу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаю - 1 спр. Играю- 1 спр. Хожу- 2 спр. Учу- 2 спр. Мою- 1 спр. Ем- 1 спр. Занятся- 1 спр. Витает- 1 спр. Говорит- 2 спр. Потерпим- 2 спр. Кладу- 1 спр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В начале ХХ века средняя урожайность люпина в Центральной России составляла 21,4 пуда с 1 га, а пайзы на Дальнем Востоке - 24,5 пуда с 1 га. Вычисл...
Математика