Приведите 2 примера охраняемых территорий России в горных районах
География
Приведите 2 примера охраняемых территорий России в горных районах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хакасский заповедник Южно-Уральский заповедник
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