6 матиматика3- го класса. Измерь стороны многоугольников в миллиметрах и найди пер??метр каждого из них

Математика

6 матиматика3- го класса. Измерь стороны многоугольников в миллиметрах и найди пер??метр каждого из них

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