6 матиматика3- го класса. Измерь стороны многоугольников в миллиметрах и найди пер??метр каждого из них
Математика
6 матиматика3- го класса. Измерь стороны многоугольников в миллиметрах и найди пер??метр каждого из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.24мм*4=96мм-Периметр квадрата 2.30 мм*3=90 мм-Периметр треугольника 3.15 мм*6=90 мм-Периметр многоугольника (шестиугольника).
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