Двое рабочих получили 8000 руб. Как они разделят свой заработок. если один работал 6 ??едель, а другой 4 недели.
Математика
Двое рабочих получили 8000 руб. Как они разделят свой заработок. если один работал 6 ??едель, а другой 4 недели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8000 разделить на 10 равно 800 2)800 умножить на 6 равно 4800 3)800 умножить на 4 равно 3200
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