Двое рабочих получили 8000 руб. Как они разделят свой заработок. если один работал 6 ??едель, а другой 4 недели.

Математика

Двое рабочих получили 8000 руб. Как они разделят свой заработок. если один работал 6 ??едель, а другой 4 недели.

Автор: Гость