Помогите составить предложение [подледащие сказуемое],и[полледащие сказуемое ]
Русский язык
Помогите составить предложение [подледащие сказуемое],и[полледащие сказуемое ]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама любит мороженное, а папа любит мармелад.
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