Помогите составить предложение [подледащие сказуемое],и[полледащие сказуемое ]

Русский язык
Помогите составить предложение [подледащие сказуемое],и[полледащие сказуемое ]
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама любит мороженное, а папа любит мармелад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте синтактический разбор предложения: Я сижу на речке, ловлю пескарей и раз??ирите ещё предложение: Вокруг меня носятся комары
Ответить
Окружающий мир
Яке значення маэ повытря для життя на Землi
Ответить
Русский язык
Примеры из художественных произведений на каждый троп. Метафора- Олицетворени??- Метонимия- Синегдоха-
Ответить
Математика
Вычисли 3 т7ц-5ц63кг+12т 687кг
Ответить
Русский язык
помогите срочно!пожалуйста!посчитаю за лучший ответ! разбор слова надеть и слова одеть по составу.
Ответить