помогите срочно!пожалуйста!посчитаю за лучший ответ! разбор слова надеть и слова одеть по составу.

Русский язык

помогите срочно!пожалуйста!посчитаю за лучший ответ! разбор слова надеть и слова одеть по составу.

Автор: Гость