помогите срочно!пожалуйста!посчитаю за лучший ответ! разбор слова надеть и слова одеть по составу.
Русский язык
помогите срочно!пожалуйста!посчитаю за лучший ответ! разбор слова надеть и слова одеть по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надеть НА приставки ДЕТЬ корень 0 окончание НАДЕТЬ основа одеть О приставки ДЕТЬ корень 0 окончание ОДЕТЬ основа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ответ пожалуйста развернутый и понятный: Что тяжелее: 3/8 килограмм конфеты или 7/20 ??илограмм печенья Что тяжелее 1/2 Какая Пуха или 9/18 Какое ж...
Английский язык
Задание 3 объясните мне как его делать. Я поняла так что там надо по картинкам слов??ми написать и прочитать я так поняла?