Ответ пожалуйста развернутый и понятный: Что тяжелее: 3/8 килограмм конфеты или 7/20 ??илограмм печенья Что тяжелее 1/2 Какая Пуха или 9/18 Какое железо

Математика

Ответ пожалуйста развернутый и понятный: Что тяжелее: 3/8 килограмм конфеты или 7/20 ??илограмм печенья Что тяжелее 1/2 Какая Пуха или 9/18 Какое железо

Автор: Гость