Ответ пожалуйста развернутый и понятный: Что тяжелее: 3/8 килограмм конфеты или 7/20 ??илограмм печенья Что тяжелее 1/2 Какая Пуха или 9/18 Какое железо
Математика
Ответ пожалуйста развернутый и понятный: Что тяжелее: 3/8 килограмм конфеты или 7/20 ??илограмм печенья Что тяжелее 1/2 Какая Пуха или 9/18 Какое железо
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1) 3/8=0.375 > 7/20=0.35 2) 1/2=9/18
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