Математика. Грузовая машина прошла 1500 км. Сколько горючего было израсходовано , ??сли на каждые 50 км пути требуется 16 л горючего. СРОЧНО!

Математика
Математика. Грузовая машина прошла 1500 км. Сколько горючего было израсходовано , ??сли на каждые 50 км пути требуется 16 л горючего. СРОЧНО!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1500:50=30 2)30*16=480(Л) Ответ:480 литров (Проверьте)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ КАК ПОСТРОИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПО 2 КАТЕТАМ И ПРИЛЕЖАЩЕМУ К НИМ УГЛУ С ПОМОЩЬЮ ЦИРКУЛЯ
Ответить
История
Среди нижеприведенных лиц укажите современников: А) галицкий князь Ярослав Осом??сл Б) киевский князь Ярослав Мудрый В) патриарх Филарет Г)...
Ответить
Русский язык
Почему стоит запятая в предложении ? Она зовет не только размышлять , но и сопереживать
Ответить
Математика
Проследи как меняются рисунки с лево на право . По каждому рисунку составь и запиш?? равенство
Ответить
Литература
Придумать рассказ на тему животные
Ответить