Математика. Грузовая машина прошла 1500 км. Сколько горючего было израсходовано , ??сли на каждые 50 км пути требуется 16 л горючего. СРОЧНО!

Математика

Математика. Грузовая машина прошла 1500 км. Сколько горючего было израсходовано , ??сли на каждые 50 км пути требуется 16 л горючего. СРОЧНО!

Автор: Гость