Математика. Грузовая машина прошла 1500 км. Сколько горючего было израсходовано , ??сли на каждые 50 км пути требуется 16 л горючего. СРОЧНО!
Математика
Математика. Грузовая машина прошла 1500 км. Сколько горючего было израсходовано , ??сли на каждые 50 км пути требуется 16 л горючего. СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1500:50=30 2)30*16=480(Л) Ответ:480 литров (Проверьте)
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