Придумать рассказ на тему животные

Гость: Гость:

Зоопарке. Мы остановились у вольеры с жирафом. Жираф величественно возвышался над оградой и пощипывал губами листья высокой акации. Видно было, что экзотический гость из Африки чувствует себя здесь как дома. Я долго стоял и внимательно рассматривал жирафа. Я удивлялся его красоте. Это очень высокое животное — до тести метров, с длинной шеей и длинными ногами. Шея и туловище жирафа песочного цвета. Они покрыты коричневыми пятнами. По сравнению с длинной шеей голова совсем маленькая, и на ней маленькие рожки между ушами. Жираф спокойно стоял в вольере, гордо подняв свою голову. Мне очень хотелось увидеть, как будет жираф наклонять голову, чтобы пощипать траву. Но жираф сначала долго стоял на одном месте, а потом медленно и важно пошёл в другой конец вольеры. Я протянул ему сквозь прутья траву, но он даже не заметил её с высоты своего большого роста. Очень жаль, я ведь так хотел с ним подружиться. Я мысленно попрощался с жирафом и пошёл дальше.