Напишите вместе с именем и отчевством в алфавитном порядке ГОГОЛЬ.ЕСЕНИН.ПУШКИН.ЛЕРМОНТОВ.НИКУЛИН.ЧАЙКОВСКИЙ.ШИШКИН.ГРИБОЕДОВ 15 БАЛЛОВ
Русский язык
Напишите вместе с именем и отчевством в алфавитном порядке ГОГОЛЬ.ЕСЕНИН.ПУШКИН.ЛЕРМОНТОВ.НИКУЛИН.ЧАЙКОВСКИЙ.ШИШКИН.ГРИБОЕДОВ 15 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гоголь, Грибоедов, Есенин,Лермонтов, Никулин, Пушкин, Чайковский, Шишкин с:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО В приведённом перечне найдите признаки н??учного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. ...
Геометрия
В задание введены следующие обозначения: A(-2;3), B(3;-3) и С(5;5) Укажите уравнение прямой, содержащей сторону AB. 1) 6x+5y-3=0 2) -6x-5y+3=...
Математика