Напишите вместе с именем и отчевством в алфавитном порядке ГОГОЛЬ.ЕСЕНИН.ПУШКИН.ЛЕРМОНТОВ.НИКУЛИН.ЧАЙКОВСКИЙ.ШИШКИН.ГРИБОЕДОВ 15 БАЛЛОВ

Русский язык

Напишите вместе с именем и отчевством в алфавитном порядке ГОГОЛЬ.ЕСЕНИН.ПУШКИН.ЛЕРМОНТОВ.НИКУЛИН.ЧАЙКОВСКИЙ.ШИШКИН.ГРИБОЕДОВ 15 БАЛЛОВ

Автор: Гость