Напишите вместе с именем и отчевством в алфавитном порядке ГОГОЛЬ.ЕСЕНИН.ПУШКИН.ЛЕРМОНТОВ.НИКУЛИН.ЧАЙКОВСКИЙ.ШИШКИН.ГРИБОЕДОВ 15 БАЛЛОВ

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Напишите вместе с именем и отчевством в алфавитном порядке ГОГОЛЬ.ЕСЕНИН.ПУШКИН.ЛЕРМОНТОВ.НИКУЛИН.ЧАЙКОВСКИЙ.ШИШКИН.ГРИБОЕДОВ 15 БАЛЛОВ
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Гость:
Гоголь, Грибоедов, Есенин,Лермонтов, Никулин, Пушкин, Чайковский, Шишкин с:
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