Как, бы, для, так как, что, об, каких-либо. Какие из них предлоги, а какие союзы ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Как, бы, для, так как, что, об, каких-либо. Какие из них предлоги, а какие союзы ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все предлоги нет союзов
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