Есть ли в опыте существенное значение для подтверждение закона Бойля-Мариотта пл??щадь поперечного сечения трубки?

Физика
Есть ли в опыте существенное значение для подтверждение закона Бойля-Мариотта пл??щадь поперечного сечения трубки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, играет. Так как Объем воздуха в трубке V =  Sl,  где  l - длина столбика воздуха,  a S - площадь его поперечного сечения. А с  изменением глубины погружения трубки меняются объем и давление воздуха в ней.
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