Длина подарочной коробки 25 см, ширина 12, а высота 5 см. Чему должна быть равна наиме??ьшая плошать обёрточной бумаги для этой коробки?
Математика
Длина подарочной коробки 25 см, ширина 12, а высота 5 см. Чему должна быть равна наиме??ьшая плошать обёрточной бумаги для этой коробки?
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Гость:
Если не ошибаюсь,то все нужно умножить,вот будет ответ в см
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