Спешите третью строфу найдите в педлодении подлежащие и

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Спешите третью строфу найдите в педлодении подлежащие и
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запомни, пишется правильно - СПИШИТЕ( проверим словом пИшет), ПРЕДЛОЖЕНИИ.
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