Соңғы сөздердің мағынасына қарай өлең құрастыр. ...торғайды ...қорғайды. ...ойнаймыз, ...ойлаймыз. Помогите 2го класса
Қазақ тiлi
Соңғы сөздердің мағынасына қарай өлең құрастыр. ...торғайды ...қорғайды. ...ойнаймыз, ...ойлаймыз. Помогите 2го класса
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Гость:
КІП КІШКЕНТАЙ ТОРГАЙДЫ БАЛАЛАР ДА КОРГАЙДЫ ҚЫЗЫҚТЫ ДА ОЙНАЙМЫЗ ҚҰСТАРДЫ ДА ОЙЛАЙМЫЗ
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