Парные согласные Д-Е в корне слова
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Парные согласные Д-Е в корне слова
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Гость:
Д-т, у Е- гласное у него пары нет
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