Парные согласные Д-Е в корне слова

Русский язык
Парные согласные Д-Е в корне слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д-т, у  Е- гласное у него пары нет
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