Составь словачитания из данных глаголов и местоимений я,тя,он,она,мы,вы,они укажи ??одежи подчеркни орфарграмы
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Составь словачитания из данных глаголов и местоимений я,тя,он,она,мы,вы,они укажи ??одежи подчеркни орфарграмы
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Отойти от неё,вспомнить о тебе,встать перед ним,подойти к вам
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