Скажите пожалуйста где был похоронен Сетон-Томпсон?

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Возможно, в Мексике.. . Томпсон вёл насыщенную, можно сказать, бродяжью жизнь, он кочевал по прерии, никогда не мог долго жить в крупных городах – его неизбежно тянуло к канадским и американским охотникам, фермерам, индейцам, а главное – к животным. В Канаде он получил должность «государственного натуралиста» , что дало ему возможность с головой отдаться изучению животных. Сетоном – Томпсоном написан ряд научных трудов по зоологии. За эти работы он был удостоен высшей награды, присуждаемой в США за научные труды, - золотой медали "Элиот". Стараясь остановить бессмысленное и бесцельное истребление диких животных, Сетон – Томпсон организовал в Канаде "Лигу лесоведения", целью которой было изучение молодёжью родной природы и охрана животных. Сетон – Томпсон создавал настоящие биографии животных, ставил их рядом с людьми в своих произведениях, люди и животные были у Сетона – Томпсона партнёрами, друзьями. Писатель был убеждён, что каждое животное – драгоценное наследие, которое люди не вправе уничтожать и мучить. Всю жизнь им владела неутолимая страсть разгадывать все тайны и загадки в жизни птиц и зверей, страсть рассказывать об этих тайнах людям и передавать красоту животных в рисунках и вырезанных из дерева фигурках. Умер Сетон в Санта-Фе (шт. Нью-Мексико) 3 сентября