Внутренние углы треугольника АВС пропорциональны числам 2,5,8 .Найти углы треуголь??ика АВС.
Геометрия
Внутренние углы треугольника АВС пропорциональны числам 2,5,8 .Найти углы треуголь??ика АВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+5х+8х=180 15х=180 х=180;15 х=1212*5 = 12*2 = 12*8=
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