В задание введены следующие обозначения: A(-2;3), B(3;-3) и С(5;5) Укажите уравнение прямой, содержащей сторону AB. 1) 6x+5y-3=0 2) -6x-5y+3=0 3) -2x-3y+1=0 4) -5x-6y+1=0 5) 2x+3y-1=0
Геометрия
В задание введены следующие обозначения: A(-2;3), B(3;-3) и С(5;5) Укажите уравнение прямой, содержащей сторону AB. 1) 6x+5y-3=0 2) -6x-5y+3=0 3) -2x-3y+1=0 4) -5x-6y+1=0 5) 2x+3y-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 1 . 6х+5у-3=0 --- Понятно как?
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