ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО В приведённом перечне найдите признаки н??учного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) субъективность 2) системность 3) противоречивость 4) проверяемость 5) доказат...

Обществознание

ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО В приведённом перечне найдите признаки н??учного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) субъективность 2) системность 3) противоречивость 4) проверяемость 5) доказательность

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